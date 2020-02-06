"За клоуна, бл*дь, получите п*зды": в Раде нардеп из Слуги народа обругал нардепа из Батькивщины

Ссора Максим Ткаченко и Алексея Кучеренко / скриншот из видео

Пленарное заседание Верховной Рады, четверг, 6 февраля, из-за скандального закона о земельном рынке в Украине ознаменовалось множеством стычек между нардепами и блокированием Юлией Тимошенко места спикера Дмитрия Разумкова в президиуме.

Но этим дело не ограничилось. Вскоре в сети было опубликовано видео словесной перепалки с использованием матерщины между нардепом Максимом Ткаченко (фракция Слуга народа) и Алексеем Кучеренко (фракция Батькивщина) близ парламентской трибуны.

В записи видно, как Ткаченко подошел к Кучеренко и, обильно жестикулируя, сказал - "Ваше время вышло. Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец. Пишите воспоминания".

На что нардеп из Батькивщины сказал: "Я не с Вами разговариваю. Вы - клоуны малолетние".

Такого обращения Ткаченко не стерпел и разразился матерной тирадой. "Вы сейчас за клоуна, бл*дь, получите п*зды", - практически прокричал нардеп из Слуги народа.

Напомним, ранее Руслан Стефанчук попытался с помощью хитрого плана освободить заблокированное Юлией Тимошенко место спикера Дмитрия Разумкова.