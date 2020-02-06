Стефанчук попытался хитростью увести Тимошенко с места Разумкова: видео

Юлия Тимошенко / УНИАН

Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Рады, для того, чтобы добиться выманивания главы фракции Батькивщина Юлию Тимошенко из президиума в зале заседаний, объявил в микрофон о срочных консультаций лидеров фракций у спикера Дмитрия Разумкова.

После этого Стефанчук подошел к Тимошенко и что-то начал ей втолковывать, однако та отделывалась улыбками и кивками головы. Президиум политик покидать не стала.

Далее - часть нардепов из Слуги народа не пропускают депутатов от Батькивщины в президиум. Возле трибуны собрались в основном члены фракции Оппозиционная платформа - За жизнь и нескольких членов фракции партии Тимошенко.

Напомним, ранее, утром в четверг, 6 февраля, случилась потасовка между нардепами. Юлия Тимошенко появилась в зале заседания и немедленно заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Ее многолетний соратник Сергей Власенко немедленно устроил потасовку с нардепом от Слуги народа Артемом Дмитруком.