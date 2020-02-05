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"Со свежей пластикой": депутат в Раде обсуждал внешность Тимошенко

5 февраля 2020, 20:06

Политики традиционно развлекаются на заседаниях парламента.

Юлия Тимошенко
Коллеги оценили "новую пластику" Тимошенко / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Кабанов во время заседания Верховной Рады переписывался с кем-то в мессенджере, обсуждая внешность лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.

Забавное видео опубликовало издание TK Media, где журналисты запечатлели переписку политика.

Кабанов пишет пользователю по имени Яна. Он сообщает, что Тимошенко пришла "со свежей пластикой".

"Хороша". – оценивает лидера Батькивщины депутат.

Затем политик убрал телефон из поля зрения журналистов и уже не представилось возможности увидеть ответ оппонента.

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