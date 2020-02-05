Кива разъяснил ситуацию насчет переписки с "Жириком"

Депутат Кива утверждает, что в Раде переписывался с другом.
Народный депутат Илья Кива сообщил, что в мессенджере общался со своим другом Владимиром, которого называют "Жирик".
"Жирик" - значит жирный, а не Жириновский (Владимир Жириновский - депутат Госдумы, лидер Либерально-демократической партии РФ), поделился политик в Facebook.
Народный избранник добавил, что решил прояснить ситуацию, поскольку наклевывается новый скандал.
"…Переписывался я со своим другом Владимиром, которого зовут "Жирик". По сути написанного в сообщении могу ответить за каждое слово, так как это правда…", - поделился депутат.
Кива добавил, что записан у своего друга как "Халк".
Ранее стало известно, что Илья Кива в Раде переписывался с контактом "Жирик... Владимир Вольфович". Позже нардеп не отрицал, что общался с Владимиром Жириновским, но и не подтвердил этот факт. Спикер Жириновского утверждал, что лидер ЛДПР не общался с Кивой.