Кива разъяснил ситуацию насчет переписки с "Жириком"

Илья Кива поделился, что "Жирик" - это его друг Владимир / УНИАН

Народный депутат Илья Кива сообщил, что в мессенджере общался со своим другом Владимиром, которого называют "Жирик".

"Жирик" - значит жирный, а не Жириновский (Владимир Жириновский - депутат Госдумы, лидер Либерально-демократической партии РФ), поделился политик в Facebook.

Народный избранник добавил, что решил прояснить ситуацию, поскольку наклевывается новый скандал.

"…Переписывался я со своим другом Владимиром, которого зовут "Жирик". По сути написанного в сообщении могу ответить за каждое слово, так как это правда…", - поделился депутат.

Кива добавил, что записан у своего друга как "Халк".

Ранее стало известно, что Илья Кива в Раде переписывался с контактом "Жирик... Владимир Вольфович". Позже нардеп не отрицал, что общался с Владимиром Жириновским, но и не подтвердил этот факт. Спикер Жириновского утверждал, что лидер ЛДПР не общался с Кивой.