Кива высказался о "переписке" с Жириновским в Раде

Илья Кива не отрицал, что в Раде переписывался с Владимиром Жириновским / УНИАН

Депутат Верховной Рады Илья Кива не подтвердил, но и не стал отрицать, что в парламенте переписывался с лидером Либерально-демократической партии Российской Федерации, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским.

Нардеп в комментарии Pavlovsky News сказал, что дистанционно знаком с Жириновским.

Политик добавил, что дистанционно знаком с российским парламентариев еще с эфиров 2015-го года.

"Господи, а кто это был по-вашему? Это был Дед Мороз… я не знаю, что они там подсмотрели, на самом деле, я честно, искренне вам говорю… мне надо просто пересмотреть будет переписку, потому что столько было с утра сообщений, столько было информации", - ответил Кива на вопрос, переписывался ли он с Жириновским.

Нардеп полагает, что общение с депутатом Госдумы - не проблема.

"А в чем проблема? Государственная дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения, нам же нужно вернуть территорию, и нам же нужно восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - сказал он.

Кива добавил, что лично с Жириновским не знаком. "Ну, наверное, еще с эфиров 15-го года (знаком с лидером ЛДПР - Ред.)… Дистанционно. Лично… я в Россию невъездной", - сказал собеседник.

Ранее журналист Алексей Липовецкий заснял, как Илья Кива в Раде переписывался с Владимиром Жириновским. На опубликованном снимке видно, что у нардепа Жириновский записан как "Жирик…".