"Со своим п*дорским правительством": Кива переписывался с Жириновским прямо в Раде - видео

Илья Кива / УНИАН

Одиозный нардеп Илья Кива (фракция Оппозиционной платформы "За жизнь") вел переписку со скандальным российский политиком Владимиром Жириновским прямо из зала заседаний Верховной Рады.

Соответствующую переписку заснял на видео журналист Алексей Липовецкий. В ролике видно окно диалога в мессенджере. Жириновский писал Киве накануне с вопросом "Набирал?". Тот ответил уже во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии россиянина и попросил перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение, изобилующая матерными ругательствами и обвинениями в адрес Алексея Гончарука и возглавляемого им Кабмином.

"В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну сука просрали и с этими пид*рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету", - написал он.

Набрав сообщение, нардеп несколько раз его перечитал, почесал лысину и заблокировал смартфон.

Напомним, ранее Ильи Киву поймали в зале Рады за просмотром в мессенджере WhatsApp интимных фото девушки. После вспыхнувшего скандала он публично обратился к своим "поклонницам", попросив присылать сексуальные снимки в нерабочее время.