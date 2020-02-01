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"Туповатый минструмент, підгАтували, б*ядь": Милованов обвинил Тимошенко в перевороте 1917 года

1 февраля 2020, 08:31

Милованов и Тимошенко поругались в прямом эфире и стали объектами критики в Сети.

Милованов обвинил Тимошенко в перевороте 1917 года / скриншот из видео

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее пожаловался на падение промышленности из-за теплой погоды, громогласно заявил,  что лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко проводила большевистский переворот в 1917 году.

Отметим, между министром Миловановым и лидером Батькивщины в прямом эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале Украина разгорелась дискуссия, причиной которой стали грядущие изменения в Трудовой кодекс.

Так вот, в ходе обмена репликами, Милованов заявил, что подозревает Тимошенко в участии в революции 1917-го года.

  • Милованов: Вы 28 лет Юлия Владимировна искажаете.
  • Тимошенко: 50 лет!
  • Милованов: Нет, это не 50.
  • Тимошенко: Нет, 50
  • Милованов: Это кодекс 71 года, Трудовой кодекс.
  • Тимошенко: Да это я его принимала?
  • Милованов: Нет, не вы, но кажется вы защищаете.
  • Тимошенко: И революцию 17 года я делала?
  • Милованов: Это я не уверен. Вот если честно, не уверен, но подозрение есть.

Этот момент смотрите на видео с 6:50 минуты.

К слову, в комментариях под видео появилась масса нелицеприятных комментариев в адрес и Милованова, и Тимошенко.

"Ох і тупище! Не знають простих речей просто сказ нападає від їхнього керування!!!", - пишет некая Эвелина.

"Тупой министр, говорит о законе, который затрагивает низшие слои населения, но он говорит о хирургах, которые и так имеют большой заработок. Я знаю 4 хирурга и у них пен Хаузы по миллиону долларов, о чем этот туповатый минструмент говорит!!!!", - добавил некий пользователь Сети.

"ПідгАтували", б*ядь. Що, так складно вимовити звук "о", *бі його мать?!", - отметил Захар Задорожний.

"Два кретина дуркуют", - сказала Оксана Крайняя.

"Как она поёт, эта Юлька. У тебя было 20 лет кроме своего кармана ты ничего не видела. Схематозница и коррупционерка", - считает Светлана Мищенко.

Читайте такжеЧто будет с курсом в 2020 году: Милованов дал прогнозНапомним, ранее сообщалось, новый трудовой кодекс Украины 2020 в части Увольнение подложил пару "свиней" работодателям: увольнять без объяснения причин больше не получится, заверил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, в действующем Кодексе законов о труде (КЗоТе) действуют 10 причин для увольнения работника. Они столь объемны, что под них легко можно подвести практически любое увольнение. При этом не предусмотрено никакой материальной компенсации для работников.

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