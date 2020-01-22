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Трудовой кодекс Украины 2020 подложил пару "свиней" в части Увольнение

22 января 2020, 13:22

Законопроект О труде четко прописывает список причин для увольнения, пояснил чиновник.

Трудовой кодекс Украины 2020 – Увольнение обросло новыми трудностями
Трудовой кодекс Украины 2020 – Увольнение обросло новыми трудностями / withlove.pp.ua

Новый трудовой кодекс Украины 2020 в части Увольнение подложил пару "свиней" работодателям: увольнять без объяснения причин больше не получится, заверил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Законопроект О труде четко прописывает список причин для увольнения, пояснил чиновник у себя в Facebook.

По его словам, в действующем Кодексе законов о труде (КЗоТе) действуют 10 причин для увольнения работника. Они столь объемны, что под них легко можно подвести практически любое увольнение. При этом не предусмотрено никакой материальной компенсации для работников.

Читайте также"Варшава, спаси от киевской хунты!": насколько подскочит зарплата в Польше для украинцев 2020"По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко освобождает работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация (одна из причин для увольнения по Кодексу – ред.) стала универсальным механизмом для массовых сокращений", – пояснил Милованов.

По новому трудовому кодексу, работодатель также сможет инициировать увольнение работника – но "причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений". Причем материальную компенсацию предлагается сделать обязательной.

Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1) Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

2) О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, что предусмотрены частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

  • не менее 15 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев;
  • не менее 30 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев;
  • не менее чем за 60 дней – если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет;
  • не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

3) По договоренности сторон сроки предупреждения, которые указаны в части второй настоящей статьи, могут быть заменены денежной компенсацией в размере, что определен трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшение срока уведомления.

4) Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения. Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабмином.

5) В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, которые предусматривают расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6) Споры, которые связаны с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора по этому основанию, решают в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров.

Ранее Милованов развенчал "мифы" о проекте нового Трудового кодекса. Он заверил, что законопроект не ограничивает права работников.

 

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