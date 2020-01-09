Не нарушает: Милованов развенчал "мифы" о проекте нового Трудового кодекса

Тимофей Милованов / УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов развеял мифы вокруг проекта нового Трудового кодекса. Чиновник заверил, что законопроект не ограничивает права работников.

"Приведу один пример. Сегодня трудовой кодекс позволяет работнику расторгнуть трудовой договор через письменное предупреждение за две недели. Так же можно и с новым законом. Но теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи", – написал Милованов на Facebook.

При этом он указал, что нынешний документ позволяет уволиться раньше в некоторых случаях.

"Этот перечень является морально устаревшим. Что предлагается в новом законопроекте? Перечень причин, по которым можно уволиться раньше, чем через две недели определяется трудовым договором. То есть, на основе переговоров между работодателем и работником. Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои важные причины", – считает чиновник.

По его словам, в новом трудовом законодательстве эта норма останется, но надо будет письменно предоставить причины, при этом работодатель выплатит компенсацию в 50 дневных зарплат.

Также разрешается по соглашению сторон ограничить право двухнедельного увольнения для руководителей.

Как ранее сообщал Главред, в украинском правительстве объяснили, что основой трудовых отношений в Украине станет контракт.