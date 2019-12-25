Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс

Трудовой кодекс / Главред

В украинском правительстве объяснили нововведения, которые предполагает новый Трудовой кодекс. Так, основой трудовых отношений в Украине станет контракт.

"В первую очередь это либерализация трудовых отношений, - мы хотим закрепить, что основой трудовых отношений является трудовой контракт, который обязательно заключается в письменной форме. Ориентировочную форму этого контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все сотрудники могли прописать порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи", - рассказала замминистра экономики Юлия Свириденко в комментарии hromadske.

По ее словам, в новом трудовом кодексе законодательно закрепят возможность работать дистанционно и частичную занятость украинцев.

"То есть, мы даем более гибкую форму реализации трудовых отношений, также будет аутсорсинг, аутстаффинг. Кстати, все эти определения будут в отдельных изменениях закона о занятости зафиксированы, и все смогут ознакомиться", - объяснила чиновница.

Кроме того, новый кодекс поможет бороться с бюрократией, потому что предусматривает введение электронной трудовой книжки.

"Это единый реестр, где будет указан весь ваш опыт работы, потому что у нас не все работодатели очень, скажем, придерживаются закона", - подытожила Свириденко.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство планирует отказаться от советского Трудового кодекса.