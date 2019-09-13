Избавиться от советского наследия: Гончарук похвастался планами

13 сентября 2019, 07:29

Украина присоединится к энергорынку ЕС и избавится от советских Жилищного и Трудового кодексов, заявил Алексей Гончарук.

Гончарук, Кальюланд
Алексей Гончарук провел встречу с Керсти Кальюланд / Фото kmu.gov.ua

Украина намерена максимально интегрироваться в Евросоюз и окончательно избавиться от советского наследия. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Президентом Эстонии Керсти Кальюланд.

Глава правительства уточнил, что в планах Украины – либерализация энергетического рынка и отказ от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах прошлого столетия.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - цитирует Гончарука Правительственный портал.

Также Кабмин заинтересован в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управление государством.

"Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения", - резюмировал Гончарук.

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Напомним, 2 сентября глава Кабмина Алексей Гончарук озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие. Во-первых, перед министрами стоит задача добиться экономического роста − и к 2024-му поднять экономику Украины на 40% (1+ млн рабочих мест). Во-вторых, есть задача развивать инфраструктуру и связь - 24 тысяч километров трасс и дорог необходимо отремонтировать. Далее, обустроить 15 аэропортов и быстрый мобильный интернет по Украине.

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Евросоюз Эстония Энергорынок Керсти Кальюлайд новости Украины Алексей Гончарук
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