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Милованов пожаловался на падение промышленности из-за теплой погоды, в Сети ответили

28 января 2020, 12:08

В декабре 2019 года наибольшее падение наблюдалось в подаче электроэнергии, газа и пара – на 4,1%, сообщил Тимофей Милованов.

Милованов
Тимофей Милованов / УНИАН

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал о темпах сокращения промышленного производства в Украине.

По его данным, за 2019 год, после трехлетнего роста, промпроизводство в Украине сократилось на 1,8%.

По словам министра, в декабре 2019 года наибольшее падение наблюдалось в подаче электроэнергии, газа и пара – на 4,1%.

"В декабре наибольшее падение произошло в поставке электроэнергии, газа и пара (падение на 15,7%), учитывая сокращение спроса на энергоресурсы в результате теплых погодных условий и падение производства в отраслях-основных потребителях энергии (металлургия, добывающая и пищевая промышленность)", — написал Милованов в Facebook.

Он также подчеркнул, что больше всего упали объемы производства в металлургии (из-за уменьшения уровня мировых цен на эту продукцию на 2,4% и протекционистских мер со стороны США), а также в машиностроении (из-за введения торговых санкций Россией).

Министр добавил, что падению промышленности также способствовали и высокие ставки по кредитам для бизнеса (которые обусловила "жесткая монетарная политика" Национального банка Украины).

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Отметим, что в Сети пользователи неоднозначно восприняли новые тезисы Милованова:

"Тимофей, вы БАЛАБОЛ чистой воды", "Найбільше падіння у енергетиці. Після того, як ваш уряд почав закуповувати електрику у росіян, українські енергетики стали виробляти її менше. Внєзапно, да?", "І да, про виробництво гумових виробів – це п'ять", "Дебилоиды", "Але найбільш негативний вплив спричинили інші фактори, які діяли протягом останніх 7-ми місяців і їх дії посилилась у грудні 2019 року." - і яка ж катастрофа сталась 7 місяців тому? Всі названі негативні фактори були і раніше, і якось було зростання", - пишут в комментариях под сообщением Милованова.

Напомним, ранее Милованов заявил о том, на президентских выборах поддержал кандидатуру Петра Порошенко.

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