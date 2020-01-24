Как Арахамия наступил на грабли Януковича

Давид Арахамия заявил о приостановке соответствия законов Украины и ЕС / УНИАН

Заявления Арахамии о приостановке гармонизации законодательства Украины и ЕС, прежде всего, говорят о его некомпетентности.

Во-первых, потому что экономика Словении – одна из наиболее динамичных и быстроразвивающихся, так как у них индекс благосостояния в несколько раз выше, чем в Украине. Это одна из самых успешных балканских стран и вполне может стать моделью для развития и осуществления социальной политики и политики неканнибальского отношения к гражданам в Украине, как это происходит во времена Зеленского. И скорее всего, он перепутал Словению со Словакией.

Во-вторых, если мы говорим о синхронизации законодательства, то, по большому счету, здравые люди давно говорили о необходимости осторожного подхода к взаимодействию с европейскими институциями в части изготовления нормативных документов и законодательных баз.

Это касается всего, начиная от леса-кругляка и заканчивая стандартами, нормами, рекомендациями ЕС насчет трудового законодательства, ювенальной юстиции – достаточно много вещей, которые хороши для Европы в ее социально-экономических условиях и неблагоприятны и неприемлемы для Украины.

Читайте также"Вектор европейского развития": в Раде поставили Арахамию на местоНе все модели, предложенные нам европейскими институциями, необходимо слепо копировать, ведь как правило это приводит к тому, что теоретическая модель сталкивается с украинской реальностью и не работает, либо деформировано срабатывает и делает еще хуже. Об этом говорилось и ранее. Даже есть такой понятие – "евроидиотизм", когда любой ценой, хоть тушкой, хоть чучелом хотели показать европейским партнерам, что мы готовы выполнить любую их прихоть. И это неправильно и, по сути, означает отсутствие своей позиции. Прежде всего, мы должны руководствоваться национальными интересами, а не интересы европейских институций и лоббистов.

Но Арахамия имел в виду другое – приостановку тех обязательств, которые есть у Украины в части выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС. И если это действительно было так, то лидер фракции Слуга народа, фактически поставил себя в один ряд с Партией регионов времен Януковича, хотя Янукович как раз до 2012 года синхронизацию законодательства проводил.

Фактически таким образом он вызывает много вопросов у наших европейских партнеров, которые и так раздражены флюгерной политикой Киева по евроинтеграции, а теперь еще и глава самой большой фракции и по факту представляет интересы в парламенте говорит о том, что мы должны остановить синхронизацию законодательства с ЕС.

Читайте также"Зеленскому достанется": политолог назвал последствия слов Арахамии о сотрудничестве с ЕСТаким образом, имеет место политический казус, который требует немедленной реакции Офиса президента, спикера парламента и должна последовать отставка Арахамии с поста главы фракции. Или же, если этого не произойдет, то тогда они поддерживают его, отказываются от Соглашения об Ассоциации, готовы к ее пересмотру. Но тогда это уже совсем другая история.

И если потом Арахамии пришлось вдогонку оправдываться, то это еще раз подтвердило его некомпетентность. Хотя европейцы уже привыкли к тому, что наши политики сначала говорят, а потом думают, потому они выдерживают паузу, ожидая разъяснений. Они понимают некомпетентность наших властей, понимают импульсивность наших заявлений и делят на 10 заявления президента, премьера и лидера президентской фракции. И Арахамия должен за это поплатиться, так как он поставил под сомнение нашу евроинтеграцию.

Виталий Кулик, Директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда