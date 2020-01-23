"Этот Арахамия сломался": в Сети бурно отреагировали на слова нардепа о сотрудничестве с ЕС

В Сети недовольны высказыванием Давида Арахамии относительно сотрудничества Украины с ЕС / УНИАН

Нардеп, глава парламентской фракции партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Давид Арахамия полагает, что Киеву стоит временно отказаться от политики гармонизации украинского законодательства с европейским.

На Украину давят многие соседние страны, склоняя к так называемой гармонизации законодательства, однако для нашей страны это неправильно, заявил народный избранник в Давосе во время выступления в Украинском доме, пишет Укринформ.

Арахамия считает, что в случае объединения слабой экономики с сильной, слабая всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам. На позицию политика насчет отказа от гармонизации законодательства Украины с ЕС бурно отреагировали в Facebook.

"Много соседних стран давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако, я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой…", - заявил он.

Журналистка Кристина Зеленюк недовольна позицией Арахамии насчет гармонизации законодательства. "Скажите мне, плз, что он оговорился, ошибся, его украли инопланетяне или в Давосе просто сильный мороз", - написала она.

Журналистка Алена Яхно выразила похожее мнение. "Надеюсь, журналисты просто его не так поняли. И скоро будет опровержение", - отметила автор.

Аналитик и блогер Владислав Бовсуновский полагает, что "этот Арахамия сломался". "…Несите нового", - сообщил эксперт.

Журналист Денис Попович считает, что Арахамия заслуживает на увольнение с поста главы фракции Слуга народа.

Позже Арахамия объяснил свое высказывание в Давосе насчет сотрудничества Украины с Евросоюзом.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями. В то же время интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти. Именно это подчеркивал сегодня (22 января - Ред.) в Давосе в своем выступлении", - утверждает он.

Напомним, соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом начало действовать 1 сентября 2017 года. В ночь на 11 июня 2017-го между нашей страной и ЕС заработал безвизовый режим.