"Билеты и отель": в Слуге народа рассказали, кто оплатил поездку нардепов в Давос

Давид Арахамия / sluganarodu.official

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, за чей счет украинские нардепы отправились в Давос. По его словам, билеты и отель компенсировали организаторы форума.

При этом он заверил, что средства из бюджета на эту поездку никто не тратил.

"Это мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные компании, инвестиционные фонды, которые разработали этот Ukrainian house. Кстати, он увеличился намного, я надеюсь, что в следующем году будет только улучшаться эта ситуация. Поэтому, я считаю, что это целесообразные инвестиции, но все будем смотреть, как говорится, "цыплят по весне будем считать", – цитирует Арахамию УНН.

Кроме того, он указал, что поездка на форум будет чего-то стоить, если Украина получит два-три инвестиционных проекта на сумму в 100-200 миллионов долларов.

"Никаких нет суточных. Я же говорю, это миксованная модель финансирования. Билеты и отель компенсировали организаторы, а все остальное за свои деньги", - подытожил глава фракции.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию.