"Он хороший парень": Трамп захотел встретиться с Зеленским в Давосе

Владимир Зеленский может встретиться в Давосе с Дональдом Трампом / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что был бы не против встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Экономического форума в Давосе.

"Я думаю, что он действительно хороший парень..." – подчеркнул американский лидер, комментируя вероятность встречи с Зеленским, пишет The Wall Street Journal.

При этом Трамп пояснил, что не располагал информацией о том, что Зеленский также участвует в Давосском форуме: "Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что у нас это (встреча, - ред.) было запланировано", - сказал президент США.

Издание подчеркивает, что Трамп планирует принять участие в нескольких двусторонних встречах с мировыми лидерами во время своей двухдневной поездки в Давос.

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В материале отмечается, что в настоящее время не запланирована встреча Трампа с Зеленским.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в четверг, 23 января, в Израиле может состояться встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.