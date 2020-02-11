Вода в обмен на Донбасс: Арахамия озвучил условие компромисса с Россией

Арахамия рассказал о компромиссе с Россией / УНИАН

На днях появилась шокирующая информация из оккупированного Крыма о том, что в Симферополе вода в частные и многоквартирные дома будет подаваться по графику. Причиной стало низкое наполнение водными ресурсами питающих город водохранилищ. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск из Донбасс

При этом парламентарий подчеркнул, что это лишь его личное мнение, заявил он в эфире "Прямого".

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", – сказал политик.

В то же же время, представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич сообщил, что распространяющиеся слухи о поставках воды с материковой Украины в Крым являются ложными и беспочвенными. В Facebook чиновник сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Верховной Рады в Херсонскую область, цель которого - ознакомление с актуальной ситуацией в аннексированном Крыму и Севастополе.

"В ходе этого визита запланирован визит на КПВВ Каланчак и логично во время этого визита посетить также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку дамба находится в непосредственной близости к КПВВ. Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды в деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией в админграницах с временно оккупированной АР Крым", - написал он.

Также Главред писал, что экс-глава глава Совета министров АРК Сергей Куницын назвал единственную причину, по которой россияне, которые аннексировали Крым, могут пойти на переговоры с Киевом. И эта причина – острая нехватка питьевой воды.

"За счет того, что десятки тысяч скважин сделали и вытащили из водоносных горизонтов то, что оставалось, они эти годы продержались... Севастополь еще как-то себя может обеспечить за счет Чернореченского водохранилища. В Ялте и Алуште – горы, на Ай-Петри бывет снег. Но в этом году засушливый сезон, неоткуда брать воду, чтобы перебрасывать в водохранилища", – рассказал Куницын.