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"На поклон к Украине": в РФ обсуждают идею покупки воды у Киева

1 февраля 2020, 20:45

В Совфеде заявили, что готовы платить Украине за поставки воды.

Северо-Крымский канал
Подававший воду в Крым Северо-Крымский канал опустел / УНИАН

Председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов заявил о том, что обсуждалась идея продаже воды в аннексированный Россией Крым.

Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, целью является пополнение государственного бюджета.

"Речь шла о Крыме", — пояснил Аристов.

В свою очередь в России уже отреагировали на информацию о том, что в Раде обсуждают возможность продажи воды в Крым.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эту идею "здравой".

Читайте также"РФ – оккупант": у Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в Крым"Мы с самого начала говорили, когда они перекрыли Большой Крымский канал, что мы готовы платить за эту воду. Но никакие доводы не принимались", — отметил Джабаров в комментарии РБК.

Он также считает, что продажа воды в Крым пошла на пользу и Украине.

"Потому что установились бы контакты более-менее на региональном уровне", — объяснил российский сенатор.

Другой сенатор Сергей Цеков, наделенный полномочиями незаконным "государственным советом Крыма", заявил, что цена за воду — это вещь договорная.

"Конечно, иметь нечто гарантированное с точки зрения водоснабжения было бы правильно, но на поклон к Украине мы не будет идти. Если предложат, будем договариваться по цене. Естественно, по цене здравой, а не по той, по которой они хотят", — заявил сенатор.

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Напомним, ранее в Крыму предложили использовать воду из канализации.

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