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"Получать воду из воздуха": в РФ придумали, как помочь засыхающему Крыму

27 января 2020, 05:14

Жителям Крыма посоветовали использовать повторно воду из сточных вод или получать ее из воздуха.

Вода в Крыму
Вода в Крыму / censor.net.ua

Российские ученые предложили жителям аннексированного РФ Крыма неожиданное решения проблемы с дефицитом воды. Так, крымчанам посоветовали использовать повторно воду из сточных вод или получать ее из воздуха.

"Для обеспечения водой сельского хозяйства необходимо прибегнуть к очистке сточных вод. Нельзя, чтобы поток воды просто сбрасывался в море или залив и не использовался для сельского хозяйства", – цитируют директора так называемого российского НИИ сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого РИА Новости.

При этом он предложил использовать "очищенную воду" для отопления городов полуострова. По его словам, несмотря на недостаток осадков, воды в Крыму достаточно, а основной гарантией питьевого баланса являются подземные воды.

"Также можно получать воду из воздуха с помощью конденсации на глубине четырех-пяти метров", – отметил Паштецкий.

Как ранее сообщал Главред, российский адвокат Николай Полозов считает, что за освобождение удерживаемых в аннексированном Крыму и соседней России политзаключенных крымчан Кремль может потребовать от властей Украины возобновить подачу воды.

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