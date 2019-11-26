"РФ – оккупант": у Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в Крым

Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

Заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила о том, что в аннексированном Россией Крыму хватает воды для нужд населения, а проблема с водоснабжением существует в сельском хозяйстве, на химических предприятиях и на военных базах.

"Позиция государства - никакой воды до деоккупации. Мы говорим о национальных интересах. Территория Крыма оккупирована Россией, и согласно международному гуманитарному праву, вся ответственность за ситуацию лежит на стране-оккупанте", - подчеркнула она в интервью РБК-Украина.

Ташева добавила, что на сегодняшний день ни о каком прямом сообщении с оккупированным Крымом речи не идет.

Читайте такжеЗеленский категорично заявил о поставках воды в Крым

"До админлинии с Крымом мы должны обеспечить максимальные условия, чтобы люди подъезжали туда на легальном транспорте, а не так, как сейчас. Это в том числе и вопросы безопасности людей. Но только до линии", - резюмировала заместитель постоянного представителя президента в АРК.

Напомним, ранее в Украине объяснили, почему в аннексированном Крыму не дождутся днепровской воды.