В Украине объяснили, почему в аннексированном Крыму не дождутся днепровской воды

Украина перекрыла Северо-Крымский канал / УНИАН

Днепровская вода с материковой Украины не сможет попасть в аннексированный Россией Крым из-за того, что дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Херсонской областью до сих пор не достроена, заявил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

По его словам, из-за этого подавать днепровскую воду с материковой Украины в аннексированный Крым на данный момент технически невозможно.

"Технически сейчас подавать воду невозможно. Поскольку дамба не сдана в эксплуатацию. Просто она застопорена. В таком положении вода не пойдет. Ни при каких обстоятельствах", – сказал Шевченко в комментарии изданию Крым.Реалии.

Читайте такжеВернуть воду в Крым: Россия будет больше убивать, это заставляет Зеленского нервничать - офицерТакже отмечается, что дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы аннексированного Крыма с Херсонской областью не достроена на 7%, строительные работы остановлены с 2016 года из-за отсутствия финансирования.

Напомним, ранее постпред президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о том, что Киев имеет полное право прекратить подачу воды в Северо-Крымский канал.