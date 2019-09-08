В Украине объяснили, почему в аннексированном Крыму не дождутся днепровской воды

8 сентября 2019, 15:31

Подавать днепровскую воду с материковой Украины в аннексированный Крым технически невозможно.

Северо-Крымский канал
Украина перекрыла Северо-Крымский канал / УНИАН

Днепровская вода с материковой Украины не сможет попасть в аннексированный Россией Крым из-за того, что дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Херсонской областью до сих пор не достроена, заявил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

По его словам, из-за этого подавать днепровскую воду с материковой Украины в аннексированный Крым на данный момент технически невозможно.

"Технически сейчас подавать воду невозможно. Поскольку дамба не сдана в эксплуатацию. Просто она застопорена. В таком положении вода не пойдет. Ни при каких обстоятельствах", – сказал Шевченко в комментарии изданию Крым.Реалии.

Читайте такжеВернуть воду в Крым: Россия будет больше убивать, это заставляет Зеленского нервничать - офицерТакже отмечается, что дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы аннексированного Крыма с Херсонской областью не достроена на 7%, строительные работы остановлены с 2016 года из-за отсутствия финансирования.

Напомним, ранее постпред президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о том, что Киев имеет полное право прекратить подачу воды в Северо-Крымский канал.

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вода Днепр Крым Украина
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