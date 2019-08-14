Приспешники России в Крыму раскипятились из-за украинской водной блокады

Сергей Аксенов / УНИАН

Сергей Аксенов, поставленный россиянами после аннексии "глава Крыма" вышел из себя, комментируя прозвучавшие со стороны официального Киева в последние дни заявления о праве Украины на водную блокаду полуострова.

Он убежден, что такие действия властей Украины явно инспирированы антироссийской стратегией стран Запада.

"Сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества. Выбрав так называемые "новые лица", украинцы все равно получили "те же яйца, только в профиль". Причина проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра", − полагает Аксенов.

Напомним, накануне Антон Кориневич - постпред президента в Автономной республике Крым, заявил о том, что Киев имеет полное право прекратить подачу воды в Северо-Крымский канал. Кроме того, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном полуострове.