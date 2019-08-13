Тука рассказал, кто реально страдает от нехватки воды в аннексированном Крыму

Георгий Тука / Главред

Несмотря на то, что за годы аннексии экологическая ситуация в Крыму сильно ухудшилась, питьевой воды для жителей аннексированного полуострова вполне хватает.

Об этом в комментарии Главреду заявил замминистра Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) Георгий Тука.

Читайте такжеВозобновление поставок воды в Крым: у Зеленского расставили точки над "і""Призывы псевдовластей Крыма нас не интересуют, у Украины – своя позиция. Но для гражданского населения питьевых запасов хватает. Мне сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, но в первую очередь нехватку обеспечения воды ощущают сельхозпредприятия, промышленность и военные части Российской Федерации, которые находятся в Крыму. И подавать им воду никто не собирается. Но повторюсь, что касается потребностей населения, то на них это не сказывается. Потому запасов питьевой воды вполне хватает", − заверил Георгий Тука.

Согласно фотографиям, сделанным из космоса спутником, которые в 2018-м опубликовал МТОТ, всего в Крыму исчезло около 25% растительного покрова.

"На тех картах, которые мы публиковали, наглядно видно, что ухудшение ситуации – постоянное, и будет продолжаться", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее Георгий Тука во время чата на Главреде заявлял о том, что в северной части аннексированного Россией полуострова Крым из-за водной блокады Украины стартовал процесс возрождения пустыни.