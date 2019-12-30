Россия обменяет крымских пленных на воду - адвокат

Кремль может потребовать вернуть воду в Крым в обмен на пленных / УНИАН

За освобождение удерживаемых в аннексированном Крыму и соседней России политзаключенных крымчан Кремль может потребовать от властей Украины возобновить подачу воды на полуостров, заявил российский адвокат Николай Полозов, который ранее рассказал, как визиты Медведчука в РФ влияли на освобождение украинцев из тюрем.

"Зачем Кремлю вообще процедура обмена? Он получает политические преференции. Люди Кремлю не интересны – это лишь формальный повод для обмена. Поэтому я не исключаю, что Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных. Если не будет постоянного давления на Кремль, судьба политзаключенных в Крыму может оказаться незавидной. А учитывая темпы, которыми Кремль набирает заложников в Крыму, их число может лишь увеличиться. Только за последние три месяца там задержали четверых граждан Украины. То есть их количество только растет, а Офис президента эту тему осторожно обходит", – высказался Полозов, передает Гордон.

Читайте также"РФ – оккупант": у Зеленского поставили точку в вопросе поставок воды в КрымНапомним, ранее в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные на оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

В представительстве заверили, что работа по освобождению пленных продолжается.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек, которые удерживаются на оккуппированной территории Донбасса. Об этом сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская вечером 29 декабря в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными украинцами.

По ее словам, на данный момент есть подтверждение относительно сотни человек - следственный изолятор принимает передачи для пленных от их родственников и выдает справки.