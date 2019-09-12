Адвокат рассказал, как визиты Медведчука в РФ влияли на освобождение украинцев из тюрем

Виктор Медведчук / Скриншот

Народный депутат от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, притом что официальной не входил в число переговорщиков по обмену пленными и заключенными между Украиной и РФ, проявлял громадную активность в этом вопросе.

Соответствующее мнение высказал известный своей защитой украинцев в российских судах адвокат Николай Полозов в интервью порталу Громадське.

Мешал ли кто-то процессу переговоров? Была поездка в Москву Виктора Медведчука, например, с Вадимом Рабиновичем. Аппаратная борьба между представителями российской и украинской элиты, в том числе между Медведчуком и [помощником президента РФ Владиславом - Главред] Сурковым, касается и вопросов Донбасса, и нормандского формата, и ряда других вопросов. Поэтому, конечно же, эти политические деятели так или иначе пытались принимать участие в судьбе военнопленных и политзаключенных граждан Украины. Позитивным или негативным было это влияние, мне сложно сказать", – сказал он.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов рассказал о том, что грозит России за игнорирование решения трибунала ООН по украинским морякам.