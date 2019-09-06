Восьмерых украинцев в СИЗО Лефортово "заморозили" для посещений - адвокат Фейгин

Марк Фейгин / УНИАН

Марк Фейгин, адвокат украинского политзаключенного в РФ Романа Сущенко рассказал о том, что в минувший вторник, 3 сентября, он пытался попасть к своему подзащитному в московский следственный изолятор Лефортов", но лишь напрасно прождал весь день.

Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио Свобода.

"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев - Главред), которые точно находятся в Лефортово - кроме 24 моряков - находятся в "заморозке". Адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", − заявил юрист.

Напомним, ранее адвокат россиян (содержащихся в украинских тюрьмах) Валентин Рыбин утверждал о том, что обмен заключенными/пленными между Украиной и Россией находится под угрозой срыва. До этого эксперт Владимир Фесенко рассказал о том, какую роль в обмене пленными сыграл скандальный украинский политик Виктор Медведчук.