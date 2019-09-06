Обмен пленными: освобождение Цемаха может "ударить" по Украине - эксперт

Освобождение Владимира Цемаха может негативно "аукнуться" Украине, предупредил эксперт / Reuters

Освобождение фигуранта по делу сбитого над Донбассом Боинга рейса MH17 бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР" Владимира Цемаха в рамках обмена пленными между Украиной и Россией может "ударить" по Киеву.

РФ может обвинить украинскую сторону в торможении расследовании гибели борта, рассказал эксперт программы Международная и внутренняя политика Украинского института будущего Игар Тышкевич Главреду.

Собеседник добавил, что если Россия выдвинет обвинения в сторону Украины, то наша страна получит политические проблемы в обсуждении форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

"Если Украина будет придерживаться конфронтационной политики насчет Нидерландов, Россия может начать дискредитационную кампанию, в которой бы обвинила Украину в торможении расследовании крушения Боинга", - предупредил он.

По словам Тышкевича, в международных судах единственным аргументом против РФ является то, что зенитно-ракетный комплекс Бук, которым был сбит Боинг, привезли с российской территории.

Читайте такжеОбмен пленными 2019: вероятная дата начала, и кому "светит" свобода"И если РФ обвинит нас, то в таком случае мы будем иметь политические проблемы в обсуждении форматов урегулирования ситуации на Донбассе. И Россия через 12-16 месяцев сможет использовать это как довод о бессмысленности антироссийских санкций", - полагает собеседник.

Напомним, Владимир Цемах - бывший "начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "ДНР", его задержали в захваченном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Киеву территорию.

Потом появилась информация, что пособника противника включили с список для обмена между Украиной и РФ. Нидерланды попросили украинскую сторону не передавать Цемаха российской стороне. После этого стало известно, что суд отпустил Цемаха из-под стражи.