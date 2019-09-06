Эксперт рассказал, какую роль в обмене пленными сыграл Медведчук

Медведчук очень недоволен тем, что не вовлечен в процесс, сказал Владимир Фесенко / Фото УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь и кум президента РФ Виктор Медведчук всячески пытается приписать себе заслуги по достижению прогресса в обмене пленными между Украиной и Россией. Однако, на самом деле он не имеет к этому процессу никакого отношения. Об этом рассказал Главреду глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Он напомнил, что одно из первых решений, которое принял президент Владимир Зеленский – отстранить Медведчука от процесса по обмену.

"По данным российских источников, именно Медведчук начал создавать проблемы в вопросах обмена. Эти же опасения, насколько мне известно, передавали Зеленскому и представители украинской переговорной группы - по их словам, именно он мешает обмену", - рассказал Фесенко.

По словам политолога, Медведчук очень недоволен тем, что он не вовлечен в процесс, и потому хочет сейчас всячески вернуться и показать, что без него ни о чем нельзя договориться. И потому пытается убедить Путина вернуть его. Однако, Зеленский - категорически против.

Читайте такжеНа Банковой нет стратегии, есть только жажда пиара: эксперт прокомментировал обмен пленнымиНапомним, по данным росСМИ обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября. Причем в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения. В частности, российская сторона включила в списки для выдачи Киеву 24 захваченных в плен украинских моряка, а также 11 осужденных, в частности, режиссера Олега Сенцова. В то же время украинская сторона хочет выдать Москве главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене, фигуранта по делу сбитого Боинга над Донбассом рейса MH17 бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха и осужденных за госизмену и дезертирство бывших военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

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Как известно, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

Нидерланды попросили украинскую сторону не передавать Цемаха российской стороне.