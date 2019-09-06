Обмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников Кремля

После освобождения Владимира Цемаха, обмен пленными может состояться 7 сентября / Reuters

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

Цемаха выдадут России?

Первым нарушил тишину в теме подготовки обмена, как ни странно, президент РФ Владимир Путин. "Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", — сказал Путин, уточнив, что в ближайшее время станут известны все подробности.

Вероятно, поделиться планами его вынудил тот факт, что 5 сентября Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как ранее стало известно, Цемах – ключевой свидетель по делу крушения рейса MH17, на выдаче которого Кремлю настаивал лично Путин в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским. На допросе экс-боевика (который пока еще находится в Украине и может подтвердить вину России в крушении малазийского Боинга) настаивали Нидерланды, где уже в марте 2020 года должен начаться суд над подозреваемыми.

Читайте такжеОсвобождение Цемаха - "трэшняк", от которого Украине будет больноВ связи с этим не отдавать Цемаха России просили Зеленского и депутаты Европарламента. "Мы понимаем ситуацию, в которой проходят переговоры, и дипломатические усилия украинской власти. Однако Цемах является подозреваемым в уголовном расследовании уничтожения MH17. Доступ Совместной следственной группы к нему и его показаниям имеет чрезвычайную ценность для эффективного судебного расследования", - говорится в письме, опубликованном европарламентарием от Нидерландов Кати Пири.

Собственно, в самой Международной Совместной следственной группе (JIT) сообщили, что так и не допросили Цемаха. "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить. Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продолжится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", - отметила пресс-секретарь Международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк.

К слову, историю с выдачей России Цемаха уже раскритиковали. Достаточно бесхребетная сделка украинских властей, которая повлияет на судебный процесс по MH17", – выразил в Твиттер свое негодование основатель исследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс.

Как шли переговоры

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что обмен пленными между Украиной и Россией должен был состояться в конце августа. Напомним, до этого последний массовый обмен состоялся еще в декабре 2017 года – тогда Украине отдали 74 пленника, а за весь прошлый год из плена удалось вернуть только троих военных.

22 августа РосСМИ сообщили, что стороны договорились об обмене по формуле "33 на 33". Однако, ни фамилий, ни точной даты возможного обмена не сообщалось. Далее стало известно, что обмен может произойти после 24 августа.

Во всяком случае, именно такое предположение прозвучало от адвоката ряда россиян, находящихся в украинских тюрьмах - Валентина Рыбина.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу… Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - заявлял адвокат журналистам 27 августа.

Читайте такжеПочему не состоялся обмен пленнымиПричем поначалу, похоже, все шло "по накатанной" и обмен действительно планировали провести до конца месяца. Тем более, что на следующий день после заявления Рыбина тот самый Киевский апелляционный суд "внезапно" отпустил из-под стражи главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который больше года находился под стражей по обвинению в госизмене.

Собственно, Вышинского, вернуть которого также необходимо Кремлю, вот уже несколько месяцев пытались безрезультатно обменять на украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, которого Россия еще в 2015 году обвинила в терроризме и осудила на 20 лет строгого режима.

Безрезультатным этот обмен был по двум причинам. Во-первых, лично Путин долгое время был категорически против возвращения Сенцова в Украину. Дескать, Сенцова якобы осудили по российским законам, так как у него есть российский паспорт. Во-вторых, до недавнего времени сам Вышинский отказывался участвовать в обмене. Хотя, как уточнила после его освобождения пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, Вышинский все же передумал и согласился. В подтверждение своих слов Сарган опубликовала документы с подписью Вышинского, где говорится, что он "согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе".

Кстати, Сарган стала первой, кто проговорился о новой формуле обмена – "35 на 35". Тогда же и появилась слабая надежда на то, что в списки все же был включен и Сенцов. Тем более, что как раз накануне в СМИ появлялась информация о том, что Сенцова якобы перевели из колонии в Лабытнанги в московское СИЗО.

Фейковый обмен

Тем временем, украинская сторона хранила молчание и отказывалась что-либо комментировать.

"Все комментарии будут после того, как будут осуществлены соответствующие шаги… Идет речь о судьбах людей. Давайте не будем раздувать эту ситуацию таким образом, что это может навредить людям", - заявляла Главреду сразу после освобождения Вышинского представитель Трехсторонней контактной группы (ее представители ведут переговоры) Валерия Лутковская.

И вот, казалось бы, когда пазл сложился и до обмена осталось совсем чуть-чуть, в высших кабинетах Украины то ли сознательно, то ли нарочно 30 августа запустили фейк о том, что "процесс обмена завершился". Причем его автором стал… новый генпрокурор Руслан Рябошапка. На своей странице в Фейсбуке он перепостил запись со страницы экс-помощницы бывшего нардепа Артура Палатного Анны Исламовой о том, что 24 украинских моряка и украинские политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой.

Читайте такжеПочему Кремль затягивает обмен пленнымиОб этом же стали сообщать и с РосСМИ – помимо различных телеграм-каналов, которые то и дело ссылались на непонятных источников, о самолете с освобожденными украинцами, который летит в Киев, сообщал и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Однако уже утром 30 августа Офис президента все опроверг. "Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - заявили у президента.

Позднее информацию об обмене опровергли и в СБУ. "Мы не говорим дату, но могу сказать, что не сегодня. Окончательной даты пока нет", - заявляла спикер СБУ Елена Гитлянская.

Какое отношение к обмену имеет Медведчук

Примечательно, что заслуги по достижению обмена пленными себе всячески пытается приписать нардеп и кум Путина Виктор Медведчук. Собственно, поэтому он 30 августа вместе со своим коллегой по партии "ОПЗЖ" Вадимом Рабиновичем поспешно полетел в Москву, где, как выяснилось позже, они встретились в Лефортовском СИЗО с Николаем Карпюком.

"Медведчук не имеет никакого отношения к процессу переговоров и по пленным, и по Донбассу с конца мая. Одно из первых решений, которое принял Зеленский – отстранить его от процесса. Но по данным российских источников, именно Медведчук начал создавать проблемы в вопросах обмена. Эти же опасения, насколько мне известно, передавали Зеленскому и представители украинской переговорной группы - по их словам, именно он мешает обмену. Медведчук очень недоволен тем, что он не вовлечен в процесс и потому хочет сейчас всячески вернуться и показать, что без него ни о чем нельзя договориться. И потому пытается убедить Путина вернуть его. Но Зеленский категорически против", - рассказал Главреду Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Освобождение Цемаха: последствия для Украины

По данным РосСМИ, теперь по дате якобы внесли ясность - обмен может состояться уже в субботу, 7 сентября.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что, по большому счету, все происходящее в судах – выкручивание рук официальному Киеву со стороны России.

"На данный момент офис президента и сам Зеленский находятся в плену послевыборной эйфории, когда некоторые "фишки" пытаются превратить в план по урегулированию. Вони абсолютизировали нормандский формат, обмен политзаключенных и потому сейчас идут на уступки, которые могут обернуться для нас большой проблемой. Как по мне, скорее всего, сейчас речь будет идти о целом пакете договоренностей РФ, связанной не только с обменом заложниками, но и амнистией (об этом уже есть некоторые утечки), разведению сил не только в Станице Луганской, но и в Петровском и Золотом, вопросы, связанные с функционированием объектов на неподконтрольной территории, функционирования КПВВ. И по всем из них пока что видны только наши уступки. И эта однобокость указывает на то, что на Банковой нет стратегии, есть только план обеспечить себе краткосрочную пиар-кампанию", - говорит Кулик.

Читайте такжеОсвобождение пленных как опасный и многоходовой план МосквыС тем, что освобождение Цемаха может иметь для Украины негативные последствия, согласен эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"Если Украина будет придерживаться конфронтационной политики насчет Нидерландов, Россия может начать дискредитационную кампанию, в которой бы обвинила Украину в торможении расследовании крушения Боинга. Если посмотреть на происходящее в международных судах, то единственный аргумент против России – то, что Бук для сбития Боинга был привезен из РФ. И если РФ обвинит нас, то в таком случае мы будем иметь политические проблемы в обсуждении форматов урегулирования ситуации на Донбассе. И Россия через 12-16 месяцев сможет использовать это как довод о бессмысленности антироссийских санкций", - предполагает Тышкевич.

В свою очередь, эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара считает, что цена человеческой жизни – важнее, а Цемах – не такая уж и большая цена.

"Мне сложно представить, какие еще большие проблемы может вызвать выдача Цемаха. Следственная группа уже установила вину шести человек – "шестерок" Москвы и среди них нет ни президента РФ, ни глав Минобороны РФ или спецслужб, хотя понятно, что без их согласия катастрофы не было бы. Не думаю, что в случае, если бы Цемах сказал бы в Нидерландах больше, чем украинскому СБУ. Наличие Цемаха у нас не меняет ситуации. Для меня нет никаких сомнений в том, менять ли Цемаха и других на Сенцова, Кольченко, потому как иначе их вытащить просто невозможно. Это не худший вариант, так как он защищает наших граждан. Вытащить наших ребят из российской тюрьмы важнее. И те, кто критикует такое решение, больше критикуют человека, который это делает", - говорит Хара.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик также отмечает, что в приоритете у государства должны быть собственные граждане. Но команде Зеленского следовало бы поработать над тем, чтобы объяснить обществу необходимость такого решения.

"Очевидно, что это очень сложное решение. И я не завидую людям, которые находятся перед этим выбором. Это выбор между тем, чья жизнь важнее. Хотя для любого государства в приоритете должны быть собственные граждане. Также очевидно, что обществу нужно объяснять сложные решения. С коммуникациями в вопросе обменного процесса, к сожалению, все плохо", - резюмировала она.

Анастасия Заремба, для Главреда