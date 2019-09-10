Адвокат рассказал, что грозит РФ за игнорирование решения трибунала ООН по украинским морякам

10 сентября 2019, 09:53

Адвокат недавно обменянных украинских военных моряков Николай Полозов высказался по теме за игнорирования РФ решения "морского" трибунала ООН.

Моряки
Моряки. Иллюстративное фото / УНИАН

Российская Федерация продолжает вести уголовное дело против 24 украинских моряков, которые были незаконно захвачены пограничниками ФСБ РФ в Керченском проливе 24 ноября 2018-го и вернулись в Украину в ходе обмена пленными 7 сентября 2019-го.

Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов, сообщает Обозреватель. "В России они остаются обвиняемыми. Уголовное дело продолжается. То есть им только изменили меру пресечения", – рассказал он.

Кроме того, Полозов напомнил, что военные моряки были освобождены под личное поручительство украинской уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой. "Если тот, за кого поручитель дает соответствующее ходатайство, нарушает условия поручительства – начинает давить на свидетелей, уничтожает доказательства, не является по вызову суда на следственные действия – на поручителя может быть наложен штраф в размере около 200 долларов [...] "В уголовном деле корабли остаются как вещественные доказательства. В своей ноте 25 июня МИД России указал, что они готовы передать корабли на временное хранение до приговора. Поэтому мы ожидаем, что переговорный процесс будет продолжаться и корабли вернут. Для России важно выполнить приказ трибунала, иначе будут санкции", – пояснил он.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов объяснил, как обмен пленных повлияет на выполнение РФ решения трибунала. До этого в Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам.

 

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Россия ООН трибунал моряки обмен пленными Николай Полозов Украина
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