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"В родной го*ени": в Крыму паникуют из-за нехватки питьевой воды

6 февраля 2020, 09:01

В Симферополе вода в частные и многоквартирные дома будет подаваться по графику.

Северо-Крымский канал
В Крыму ограничивают подачу воды / УНИАН

В аннексированном Россией Симферополе вода в частные и многоквартирные дома будет подаваться по графику.

Как пишет Коммерсант, причиной стало низкое наполнение водными ресурсами питающих город водохранилищ.

Ограничения вступают в силу уже с 10 февраля. В материале подчеркивается, что воды Симферополю может хватить только на 100 дней.

В статье идет речь о том, что воду могут подавать только 8 часов в день. Кроме того, планируется также отключить подачу в жилые дома горячей воды.

На новость уже едко отреагировали пользователи в Сети:

"Вони ж хотіли в родную говень?", "Время запасать горячую воду…", "Настало ,,горькое похмелье"... Сушняк...", "Води в морі завалісь, сінгапур бере воду з моря бо має клепку і гроші, але мокшам це не грозить ))", "Когда ты в родной говени, вода не нужна", "А моются в море, сколько там той зимы", - прокомментировали сообщение пользователи.

Напомним, ранее в Слуге народа заявляли, что Украина с Российской Федерацией начали обсуждать идею подачи воды в Крым, которая остановилась после аннексии полуострова.

Как ранее сообщалось, российские ученые предложили жителям аннексированного РФ Крыма неожиданное решение проблемы с дефицитом воды  несмотря на недостаток осадков, воды в Крыму достаточно, а основной гарантией питьевого баланса являются подземные воды.

вода Крым Симферополь новости Украины
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