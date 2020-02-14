"Выбор мечты сделан": в Кремле ответили на инициативу Зеленского про "город-сад"

Дмитрий Песков / УНИАН

В Российской Федерации отреагировали на инициативу президента Владимира Зеленского о строительстве городка для переселенцев из аннексированного РФ Крыма. По словам спикера российского лидера Дмитрия Пескова, такую идею можно только поприветствовать.

"Если для кого бы, то ни было в Украине будет построен город мечты, это можно только приветствовать", - цитирует ТАСС глашатая Путина.

При этом он заявил, что крымчане мечту уже выбрали.

"Пока же выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму более пяти лет назад", – подчеркнул Песков.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительстве городка для переселенцев из Крыма в Херсонской области.