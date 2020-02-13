В Украине появится городок для переселенцев из Крыма - когда и где построят

Президент порадовал крымских татар информацией о строительстве специального городка.
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительстве городка для переселенцев из Крыма в Херсонской области, для которых Рада предложила изменить выплаты пенсий.
Как пишет пресс-служба Офиса президента, в специальном городке для переселенцев из аннексированного Крыма будут предусмотрены места для более чем 500 крымскотатарских семей. Президент выразил надежду, что строительство должно стартовать уже в этом году.
"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать", - заявил он.
Также на КПВВ Чонгар хотят создать специальный хаб для комфортного пересечения украинцами административной границы с оккупированным Крымом, а также построить качественные дороги и обеспечить транспортное сообщение.
"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - добавил глава государства.
Напомним, ранее лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск с Донбасса. В свою очередь глава Меджлиса Рефат Чубаров выступил с резкой критикой слов "слуги народа" о подаче воды оккупантам.
Также Главред писал, что сегодня в Раде приняли решение по вопросу возобновления поставок воды в аннексированный Россией Крым.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, решением профильного комитета, поставки воды в Крым будут возможны лишь после возвращения полуострова в состав Украины.
"Комитет ВР по вопросу прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", - написал Гончаренко у себя в Facebook.