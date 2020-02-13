В Раде приняли решение по вопросу возобновления поставок воды в Крым

Украина перекрыла поставки воды по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

В Верховной Раде Украины приняли решение по вопросу возобновления поставок воды в аннексированный Россией Крым.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, решением профильного комитета, поставки воды в Крым будут возможны лишь после возвращения полуострова в состав Украины.

"Комитет ВР по вопросу прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", - написал Гончаренко у себя в Facebook.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил предусмотреть наказание для незаконных переселенцев в Крыму.

Читайте также"Повернуть реки вспять": эколог оценил риски возобновления поставок воды в Крым"Мы должны работать над законопроектами, и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу – это не просто репрессии (в АР Крым – ред.). Это вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму – несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности – вопреки законодательству Украины", - заявил он на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, которое проходит на КПВВ Чонгар.

Напомним, ранее лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь глава Меджлиса Рефат Чубаров выступил с резкой критикой слов "слуги народа" о подаче воды оккупантам.

Позднее инициативу Арахамии поддержал еще один представитель Слуги народа Юрий Камельчук.