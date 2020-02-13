Вода в Крым: в Слуге народа поддержали идею Арахамии

Северо-Крымский канал опустел / УНИАН

Народный депутат из фракции Слуги народа Юрий Камельчук высказался за поставку воды в аннексированный Россией Крым на коммерческой основе.

Свою позицию он аргументировал тем, что на полуострое проживают украинцы, а без полноценного водоснабжения Крым может превратиться в пустыню.

"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - подчеркнул "слуга народа" в эфире телеканала Наш.

По его мнению, в этом вопросе речь не идет о политических торгах. Он также призвал выработать долгосрочную стратегию по отношению к Крыму.Читайте также"Крым деградирует": Куницын пояснил, как использовать "козырь" воды в переговорах с РФ

"Дальше думаем, что мы делаем… Не для кого-то мы делаем, а для себя. Мне не понятно, мы Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", - считает нардеп.

Отвечая на вопрос, поддержит ли он законодательное решение о возобновлении поставок воды в Крым Камельчук добавил: "Абсолютно однозначно".

Напомним, ранее что Давид Арахамия заявил, что подача воды на полуостров может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

В свою очередь глава Меджлиса Рефат Чубаров выступил с резкой критикой слов "слуги народа" о подаче воды оккупантам.