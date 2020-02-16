Слуга народа обновила состав Высшего совета - кто попал в список

На съезде в воскресенье Слуга народа приняла важные решения.
Политическая партия Слуга народа провела съезд в воскресенье, 16 февраля, на котором обновила состав Высшего совета.
"Партия "Слуга народа" обновила состав Высшего совета. На партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление", - говорится в сообщении партии в Facebook.
Согласно с сообщением, должности были распределены соответствующим образом:
- за региональное развитие ответственен Артем Культенко,
- за партийное строительство - Александр Качура,
- за коммуникации и идеологию - Евгения Кравчук,
- за организационно-массовую работу - Сергей Кострийчук,
- за международную работу - Вадим Галайчук,
- по юридическим вопросам - Анатолий Остапенко,
- по работе с сообществами - Роман Грищук,
- за образование и развитие - Ольга Коваль.
Ранее Главред сообщал, что нардеп от Слуги народа огорошила украинцев сроками замены старого жилья. По словам Елены Шуляк, средний срок эксплуатации здания составляет от 50 до 70 лет, а для замены старого жилья на новое Украине понадобится не менее 200 лет.
"Сейчас Индекс замещения старого жилья новым в Украине - 0,5% в год. Это самый низкий показатель в Европе. Чтобы заменить старое жилье на новое, нам понадобится 200 лет", - подчеркнула она.
Также напомним, в субботу, 15 февраля, в Киеве в ходе третьего этапа четвертого съезда партии Слуга народа была одобрена новая редакция устава, а также введен единый электронный реестр членства в партии.
"Наш устав морально и физически устарел - мы это понимаем. Он принимался в других условиях, в других обстоятельствах и не предполагал нескольких очень серьезных процессов", - отметил председатель партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
Так, по его словам, в частности, в новой редакции устава совершенствуются права и обязанности членов партии, растолковывается их статус, совершенствуется порядок вступления в ряды партии "ввиду того, что в ближайшее время нас ожидает очень большое количество людей в партии".