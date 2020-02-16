Слуга народа обновила состав Высшего совета - кто попал в список

Слуга народа обновила состав Высшего совета / УНИАН

Политическая партия Слуга народа провела съезд в воскресенье, 16 февраля, на котором обновила состав Высшего совета.

"Партия "Слуга народа" обновила состав Высшего совета. На партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление", - говорится в сообщении партии в Facebook.

Согласно с сообщением, должности были распределены соответствующим образом:

за региональное развитие ответственен Артем Культенко,

за партийное строительство - Александр Качура,

за коммуникации и идеологию - Евгения Кравчук,

за организационно-массовую работу - Сергей Кострийчук,

за международную работу - Вадим Галайчук,

по юридическим вопросам - Анатолий Остапенко,

по работе с сообществами - Роман Грищук,

за образование и развитие - Ольга Коваль.

Ранее Главред сообщал, что нардеп от Слуги народа огорошила украинцев сроками замены старого жилья. По словам Елены Шуляк, средний срок эксплуатации здания составляет от 50 до 70 лет, а для замены старого жилья на новое Украине понадобится не менее 200 лет.

"Сейчас Индекс замещения старого жилья новым в Украине - 0,5% в год. Это самый низкий показатель в Европе. Чтобы заменить старое жилье на новое, нам понадобится 200 лет", - подчеркнула она.

Также напомним, в субботу, 15 февраля, в Киеве в ходе третьего этапа четвертого съезда партии Слуга народа была одобрена новая редакция устава, а также введен единый электронный реестр членства в партии.

"Наш устав морально и физически устарел - мы это понимаем. Он принимался в других условиях, в других обстоятельствах и не предполагал нескольких очень серьезных процессов", - отметил председатель партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Так, по его словам, в частности, в новой редакции устава совершенствуются права и обязанности членов партии, растолковывается их статус, совершенствуется порядок вступления в ряды партии "ввиду того, что в ближайшее время нас ожидает очень большое количество людей в партии".