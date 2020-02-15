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"Упитанные слуги": в Сети троллят фото со съезда партии Зеленского

15 февраля 2020, 20:18

Слуга народа одобрила новую редакцию устава, а также ввела единый электронный реестр членства в партии.

слуга народа, съезд
Съезд партии Слуга народа / @sivokho

В субботу, 15 февраля, в Киеве в ходе третьего этапа четвертого съезда партии Слуга народа была одобрена новая редакция устава, а также введен единый электронный реестр членства в партии.

"Наш устав морально и физически устарел - мы это понимаем. Он принимался в других условиях, в других обстоятельствах и не предполагал нескольких очень серьезных процессов", - отметил председатель партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Так, по его словам, в частности, в новой редакции устава совершенствуются права и обязанности членов партии, растолковывается их статус, совершенствуется порядок вступления в ряды партии "ввиду того, что в ближайшее время нас ожидает очень большое количество людей в партии".

Среди прочего, вводится многоуровневый контроль за вступлением граждан в партию при помощи, в частности, реестров открытых данных.

Читайте такжеНардеп из Слуги народа назвала коронавирус маркетинговым ходом - видеоКроме того, по словам Корниенко, в Слуге народа будет введен сбор членских взносов. По его мнению, это "поможет сформировать" партийный актив.

Также, как сообщил Корниенко, новой редакцией устава устанавливается, что секретариат партии должен заниматься, среди прочего, информационно-аналитической деятельностью.

Вместе с тем, по его словам, при подготовке новой редакции устава "очень серьезно" поработали относительно блока финансовых вопросов ... и предусмотрели проведение внешнего аудита.

"Это очень важная позиция для работы с государственным финансированием", - отметил председатель партии.

Кроме того, во время съезда была переизбрана Контрольно-ревизионная комиссия Слуги народа. В нее вошли заместитель председателя фракции Слуга народа Ольга Савченко, а также Наталья Локтионова и Екатерина Старицкая, которая является председателем комиссии.

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Также было отмечено, что за период между съездами в партию поступило более 100 заявлений о вступлении. В частности, в состав партии вошли народные депутаты из фракции Слуга народа Татьяна Рябуха, Андрей Клочко и Александр Ткаченко.

Вместе с тем советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо опубликовал фото со съезда Слуги народа, на котором он запечатлен в компании народных депутатов от партии.

"Столько Слуг в одном месте", - подписал фото Сивохо.

/ @sivokho

В то же время пользователи в Сети иронически прокомментировали фото Сивохо со "слугами народа":

"На втором фото точно съезд верующих", "Слуги толще своего народа", "У Юзіка ще є білети на квартал? Чогось від мене трубку не бере", "Упитанные слуги, как погляжу. Обычно так выглядят хозяева народа", "КВН рулит", "Слуги есть. а где народ?", "Крепыши какие", "Украина одна из стран, где слуги выглядят, как и живут , намного лучше "хозяев", "Как на дрожжах растёте", - написали пользователи.

Напомним, ранее в Офисе Зеленского дали странный совет украинцам для экономии.

Сергей Сивохо Слуга народа
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