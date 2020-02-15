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"Не надо открывать окна": в Офисе Зеленского дали странный совет украинцам для экономии

15 февраля 2020, 14:30

Юлия Ковалив рассказала о мерах по энергосбережению.

Юлия Ковалив
Юлия Ковалив / УНИАН

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что для энергосбережения украинцам не следует открывать окна в квартирах.

"Вот стало тепло, температура в декабре +5°, значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30° в квартире и за все это мы платим", — подчеркнула она в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Вместе с тем чиновница отметила, что правительство снизило суммы в платежках украинцев, при этом не изменяя размер субсидии.

"Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал доктором в больнице маленького городка. Он — тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 гривен, получил за январь — она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается", — добавила Ковалив.

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Пользователи в Сети прокомментировали совет замглавы ОП:

"Кому-то не треба відкривати рота лишний раз", "То есть не проветривать в квартире? Что у нее в голове!?", "В 35 років панночка вже б повинна була мати мізки", "А де взяти пенсіонерам 5000-7000 грн за встановлення лічільника на газ?", "Вона відбита від життя та не розуміє, що так можна тільки в новобудовах. Поставити лічильники індивідуальні на опалення, тоді можна буде платити менше. А щодо старих будинків, котрих у нас 70% та більше, там неможливо поставити індивідуальні лічильники на опалення і тому відкривай вікна чи ні, платити будеш однаково", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

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В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

Юлия Ковалив офис президента отопления
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