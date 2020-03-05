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"Бросил вызов системе": кандидат в генпрокуроры сделал громкое заявление

5 марта 2020, 22:13

Претендент на пост генпрокурора рассказал, обсуждал ли вопрос своего назначения с Зеленским.

Ионушас прокомментировал свое назначение на пост генпрокурора / фото Интерфакс-Украина

Слуга народа Сергей Ионушас прокомментировал информацию, которая на днях появилась в СМИ, о том, что его кандидатура рассматривается на должность генпрокурора.

"В соответствии с Конституцией, представление вносит президент Украины, это его решение. С Владимиром Александровичем после заседания фракции я не общался насчет этого представления", - сказал он журналистам в четверг, 5 марта, после внеочередного заседания парламента. 

Кроме этого, потенциальный кандидат на пост главы ГПУ выразил свою поддержку тем реформам, которые внедрял отправленный в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка.

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"Он бросил вызов системе, и мы его всячески поддерживали голосованием за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Поэтому любые реформы не будут изменены, вектор остается неизменным", - подчеркнул он.

При этом Ионушас считает что нужно уделять больше внимания выполнению непосредственной функции прокуратуры, связанной с процессуальным руководством. 

Отставка Рябошапки

Как ранее писал Главред,  в четверг, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия и отставку генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. "За" проголосовали 263 народных избранников.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению главы страны, чиновник, не демонстрирующий результат, не должен занимать высокий пост.

Отметим, фамилии Ионушаса и Сергея Кизя назывались в СМИ как возможные кандидаты на пост генпрокурора.  

Руслан Рябошапка стал генеральным прокурором Украины 29 августа 2019-го  -  согласно решению Верховной Рады. На новом посту он запустил реформу органов прокуратуры, включающую в себя преобразование Генпрокуратуры в Офис Генпрокурора, а также массовую переаттестацию сотрудников.

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