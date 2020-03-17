"Власть хочет посадить Порошенко": в Раде глотку бешеного Гончаренко затыкали маской

Гончаренко в Раде устроил истерику / УНИАН

Во вторник, 17 марта, народный избранник Украины от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко устроил истерику в Верховной Раде.

Депутат вышел из себя во время внеочередного заседания Верховной Рады перед голосованием за кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.

Отметим, Гончаренко громко кричал с трибуны Верховной Рады. Он заявил, что "когда в стране нечего есть, власть хочет посадить Порошенко". Он обвинил Зеленского в политических преследованиях Софии Федины и Маруси Звиробий.

При этом свое выступление Гончаренко продолжил даже после того, как ему выключили микрофон. Тогда один из нардепов от Слуги народа даже попытался надеть Гончаренко медицинскую маску. В ответ на это нардеп Порошенко порекомендовал ее отдать Зеленскому.

Добавим, что в это же время депутат Александр Дубинский в своем тлеграм-канале объяснил, почему расследуют дело против Федины.

"Гончаренко вопит с трибуны - за что расследуют дело против Федыны? За долбо*бизм", - отметил Дубинский.

Также обратим внимание на то, что во время выступления Гончаренко, его патрон – Петр Алексеевич, сидя в зале, отворачивал голову – судя по выражению лица, ему было стыдно. А вот Андрей Парубий в это время сильно смеялся.

Реакция Порошенко и Парубия на выступление Гончаренко / скриншот из видео канала Рада

Отметим, кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора представил президент. Во время своего выступления Венедиктова пообещала "не продавать должности" и не "сливать дела".

Читайте также"Пэдро, дайте поциенту камеру": в Сети обсуждают возвращение Порошенко из ИспанииНапомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, во время которого нардепы проголосовали за назначение на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

За это решение отдали свои голоса 269 народных избранников.