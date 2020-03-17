Генпрокурором Украины впервые стала женщина

Рада назначила генпрокурором Украины Ирину Венедиктову / @dbr.gov.ua

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, во время которого нардепы проголосовали за назначение на должность Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

За это решение отдали свои голоса 269 народных избранников.

Кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора представил президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего выступления Венедиктова пообещала "не продавать должности" и не "сливать дела". Она также назвала свои первоочередные задачи - аудит и люстрация прокуроров. Кроме того, Венедиктова пообещала продолжить реформу прокуратуры, но не так, чтобы ведомство прекратило работу.

"Все, что может быть быстро и законно завершено, то будет быстро и законно завершено. А дальше следователь, как независимое лицо, будет двигаться совершенно независимо. Но двигаться", - заявила Венедиктова.

Как известно, Ирина Венедиктова исполняла обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии Слуга народа.

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления под № 3227 об утверждении Ирины Венедиктовой на должности Генерального прокурора Украины.

Как сообщал Главред, 5 марта большинством голосов Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлекло за собой его отставку. На следующее утро свой пост покинул первый заместитель генпрокурора Виталий Касько. Временным и.о. генпрокурора стал Виктор Чумак.