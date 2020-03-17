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Зеленский внес в Раду предложение по новому генпрокурору: кто официальный кандидат

17 марта 2020, 06:52

17 марта пройдет внеочередное заседание парламента, во время которого и состоится голосование за нового генпрокурора.

Венедиктова
Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований / @dbr.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об утверждении Ирины Венедиктовой на должности Генерального прокурора Украины.

Документ под № 3227 и под названием проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора появился на сайте парламента 16 марта и имеет статус "Направлен в комитет". Таким образом подтвердились ранее озвученная СМИ информация.

Ирина Венедиктова сейчас исполняет обязанности председателя Государственного бюро расследований. До этого она была народным депутатом от партии Слуга народа. 

17 марта пройдет внеочередное заседание Верховной Рады, во время которого и состоится голосование за нового генпрокурора. Также, по данным СМИ, парламентарии планируют принять закон о рынке земли.

Напомним, 5 марта большинством голосов Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлекло за собой его отставку. На следующее утро свой пост покинул первый заместитель генпрокурора Виталий Касько. Временным и.о. генпрокурора стал Виктор Чумак.

Ирина Венедиктова Владимир Зеленский генпрокурор Верховная Рада новости Украины
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