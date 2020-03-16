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Стали известны кандидаты на пост генпрокурора и министра экономики – СМИ

16 марта 2020, 23:01

Депутаты намерены проголосовать за закон о рынке земли.

Венедиктова
Венедиктова может стать преемницей Рябошапки / @dbr.gov.ua

Верховная Рада 17 марта на внеочередном заседании будет голосовать на назначение генеральным прокурором и. о директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.

Как сообщает НВ со ссылкой на собственные источники, такое решение было принято 16 марта на заседании фракции Слуга народа.

Стало известно, что министром экономики намерены назначить заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Также источники сообщают, что парламенатрии планируют принять закон о рынке земли.

Как ранее сообщалось, в Офисе президента всерьез рассматривают три кандидатуры на пост Генерального прокурора - освободившийся после отставки Руслана Рябошапки.

Напомним, на минувшей неделе большинством голосов Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлекло за собой его отставку. На следующее утро свой пост покинул первый заместитель генпрокурора Виталий Касько. Временным и.о. генпрокурора стал Виктор Чумак.

Ирина Венедиктова генеральный прокурор ГПУ Генпрокуратура новости Украины
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