СМИ рассказали, кого в Офисе президента "двигают" в генпрокуроры

На пост генпрокурора есть несколько кандидатур / УНИАН

В Офисе президента всерьез рассматривают три кандидатуры на пост Генерального прокурора - освободившийся после отставки Руслана Рябошапки

Об этом сообщает портал Страна по ссылкой на обственные источники.По их информации, первая кандидатура - юрист студии Квартала 95 и нардеп из фракции Слуга народа Сергей Ионушас.Вторая - нынешняя и.о. главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова. В-третьих, это - бывший заместитель генерального прокурора (когда ГПУ руководил Юрий Луценко).

Напомним, на минувшей неделе большинством голосов Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Это повлекло за собой его отставку. На следующее утро свой пост покинул первый заместитель генпрокурора Виталий Касько. Временным и.о. генпрокурора стал Виктор Чумак.