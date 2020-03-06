Стало известно, кто стал и.о. генпрокурора после отставки Рябошапки

Пост генпрокурора Украины будет вакантным до тех пор, пока не будет внесена (и утверждена) кандидатура нового.
Исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак.
Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале Офиса генпрокурора.
До отставки Руслана Рябошапки Виктор Чумак был одним из заместителей генпрокурора и главным военным прокурором.
Напомним, вчера Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания выразила Рябошапке недоверие. За его отставку проголосовали 263 народных депутата. Рябошапке вменяли низкую результативность и несоответствие посту. Утром 6 марта в отставку подал первый заместитель генерального прокурора - Виталий Касько.