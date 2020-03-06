Стало известно, кто стал и.о. генпрокурора после отставки Рябошапки

Виктор Чумак / УНИАН

Исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак.

Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале Офиса генпрокурора.

До отставки Руслана Рябошапки Виктор Чумак был одним из заместителей генпрокурора и главным военным прокурором.

Напомним, вчера Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания выразила Рябошапке недоверие. За его отставку проголосовали 263 народных депутата. Рябошапке вменяли низкую результативность и несоответствие посту. Утром 6 марта в отставку подал первый заместитель генерального прокурора - Виталий Касько.