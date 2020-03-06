Первый зам генпрокурора подал в отставку - СМИ

Виталий Касько был назначен первым заместителем Руслана Рябошапки в сентябре 2019 года / УНИАН

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько написал заявление об отставке.

Об этом сообщает издание Зеркало недели со ссылкой на собственные источники. По данным издания, временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Виталий Касько был назначен первым заместителем генпрокурора в сентябре 2019 года. Касько уже работал на посту заместителя генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах. Однако, после того как он подал в отставку, против него было открыто дело о незаконной приватизации служебной квартиры. Правда, в дальнейшем производство было закрыто, а обвинения — сняты.

Как сообщал Главред, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия и отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки. "За" отдалі своі голоса 263 народных избранника.

Руслан Рябошапка стал генеральным прокурором Украины 29 августа 2019 года. На новом посту он запустил реформу органов прокуратуры, включающую в себя преобразование Генпрокуратуры в Офис Генпрокурора, а также массовую переаттестацию сотрудников.

Ранее в Слуге народа заявляли, что уже определились с кандидатом на должность генпрокурора вместо Рябошапки.