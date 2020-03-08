Почему новый генпрокурор сезон посадок не начнет

Отставка Рябошапки - полностью закономерна

Одним из самых резонансных событий на этой неделе стала отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки.

На самом деле, произошло то, что и должно было произойти, потому что хотя бы какая-то выгода от бывшего генпрокурора Рябошапки должна была быть - например, некоторые резонансные дела должны были хотя бы передать в суд, не говоря уже о наказании. Но даже этого не было.

Поэтому то, что с ним произошло - вполне закономерно. В той или иной степени, но Зеленский, который очень считается с собственным рейтингом (а одна из причин падения его рейтинга - это весна, за которой не идут "посадки"), обязательно должен был сменить генпрокурора. Кто будет следующим на этой должности уже не так важно, так как из-за его спины всегда будет выглядывать Ермак и Зеленский. Так или иначе, это будет полностью мальчик или девочка Зеленского.

Общество не интересуют реформы прокуратуры - сколько прокуроров уволены, сколько назначены - общество интересует справедливость. Явная справедливость к людям из предыдущей власти, о которых много говорили, что они мародеры и все такое, чтобы им стало жить немного труднее.

Читайте такжеПорошенко не стоит бояться начала посадок - их не будетНо главная проблема в том, что наши чиновники-коррупционеры - умные люди, не оставляющие следов преступлений. Все видят, что они незаконное обогатились, но доказать это крайне трудно - профессиональный уровень как генпрокуратуры, так и других органов крайне низок.

Потому кто бы ни пришел на место Рябошапки, он обязательно будет иметь большие проблемы с общественным запросом на справедливость - его трудно удовлетворить в условиях действующего законодательства.

Возможно, при новому прокуроре Петру Порошенко даже предъявят подозрение, но адвокаты все эти обвинения разобьют вдребезги. Потому что подписать подозрение можно, даже надавить на суд сегодня можно, но ни прокуроры, ни судьи не пойдут на должностное преступление, если доказательств вины фактически нет.

Это будет еще одно обидное для Украины событие, как ранее произошло с судом Януковича, где сторона защиты выглядела лучше, чем сторона обвинения. Адвокаты - профессионалы, и у подозреваемых есть деньги, чтобы нанять лучших для своей защиты.

Если говорить об отставках, то вскоре та же участь может постигнуть и главу НАБУ Сытника - уже через неделю и, примерно по той же схеме, что и у Рябошапки. Решение по нему в Офисе президента уже есть. И хотя Зеленский может его несколько пролонгировать во времени, но все равно через некоторое время отставка однозначно состоится, поскольку ни один руководитель государства не любит, когда его подчиненные бегают куда-то за защитой и поддержкой.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда