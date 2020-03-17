Никто никуда не уходит: Арахамия рассказал, когда следующее заседание парламента

Арахамия рассказал, уйдет ли Рада на карантин / УНИАН

Следующее внеочередное заседание Верховной Рады, которая ранее приняла закон о противодействии COVID-19, планируется на следующей неделе, сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, в случае форс-мажорных обстоятельств внеочередное заседание парламента могут провести и на этой неделе.

"Следующий (внеочередное заседание, - ред.) Возможно в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров. Тогда мы будем делать на этой неделе", - заявил Арахамия в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

Отметим, в то же время некоторые телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, якобы Рада ушла на карантин до 3 апреля.

Читайте такжеДепутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробностиНапомним, ранее сообщалось, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях.

Пока что действие режима ЧС не планируют расширять на всю территорию Украины.

В то же время источник издания Страна сообщил, что депутатам от Слуги народа сказали остаться в Киеве на время карантина. На заседании фракции якобы договорились собраться в ближайшие 24 часа на внеочередное заседание парламента, если вдруг будет необходимость введения чрезвычайного положения в Украине.