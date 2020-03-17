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СМИ разузнали, будут ли вводить чрезвычайное положение в Украине

17 марта 2020, 12:01

Не исключено, что состоится еще одно внеочередное заседание парламента.

Скорая помощь, коронавирус
Пока что режим ЧС объявлен в двух областях / УНИАН

В Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях.

Пока что действие режима ЧС не планируют расширять на всю территорию Украины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, ЧС в Украине пока не вводят, нет также решения и о ЧС в каких-то областях, кроме Житомирской и Черновицкой.

"Сейчас достаточно решения Кабинета министров. Заседание СНБО по поводу ситуации сегодня не будет", - рассказал источник.

Тем временем источник издания Страна сообщил, что депутатам от Слуги народа сказали остаться в Киеве на время карантина. На заседании фракции якобы договорились собраться в ближайшие 24 часа на внеочередное заседание парламента, если вдруг будет необходимость введения чрезвычайного положения в Украине. 

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Как сообщал Главред, во время внеочередного заседания парламента 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к введению режима чрезвычайной ситуации в Украине. 

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства также перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.

Во вторник, 17 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу. За законопроект №3219 отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения. 

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