Четыре заражения COVID-19 внутри страны: Минздрав огорошил заявлением

В Минздраве рассказали о диагностике коронавируса / УНИАН

Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны, и они не путешествовали за границу, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник, 17 марта.

При этом Ляшко подчеркнул, что, в связи с этим Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил он.

Добавим, что во время внеочередного заседания Верховная Рада приняла проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.

За законопроект №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" отдали свои голоса 344 народных избранника. Проект закона голосовали без обсуждения.

Читайте такжеРежим ЧП в Украине: Шмыгаль сделал важное заявлениеНапомним, ранее сообщалось, 16 марта резко ухудшилась статистика по заболевшим коронавирусом в Украине: официально подтвердили уже 7 случаев коронавирусной инфекции.

С утра 16 марта зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом в Черновицкой области: у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19. На тот момент общее число больных было 5. К вечеру их стало уже 7. Первые случая коронавируса официально зафиксированы в Киеве.